Ali Koç ve Aziz Yıldırım kongrede el ele tribünleri selamladı!

Fenerbahçe'de rekor katılım sağlanan seçimde sona gelindi! Yaklaşık 27 bin üyenin oy kullandığı seçimi Ali Koç önde götürürken Aziz Yıldırım da Ali Koç'u tebrik etti.

Fenerbahçe'de tribünlerde yer alan üyeler, 'İki başkan el ele hep beraber tribüne' tezahüratı yaparken Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın bulunduğu yere gitti. Başkan Koç, Aziz Yıldırım'ın kızını severken ikili daha sonra koridordan sahaya doğru birlikte hareketlendi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsüye birlikte gelirken ikili sarıldı ve tribünleri el ele tutuşarak selamladı.

Aziz Yıldırım kürsüde kısa bir konuşma yaparak Ali Koç'u tebrik etti ve şunları söyledi:

"Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz."