Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybolda kazanılan Şampiyonlar Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koç, kupa ile ilgili "Önümüzdeki günlerin, ayların habercisi diyelim. Dün de müthiş bir zafer EuroLeague'de. 5'te 5. İnşallah devamı gelir. Büyük konuşmak için çok erken. Biz zaten çok büyük konuşan bir ekip değiliz. Ama bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah biz de onları 100. yılımızda mutlu ederiz. 100. yılda bize yakışır diyoruz. Tabii herkes kendisine yakıştırıyor." ifadelerini kullandı. Koç, "Tribünler Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon diyor" şeklinde bir soru üzerine ise "Onun için daha çok erken" dedi.

Geçen sezon voleybolda VakıfBank'a 2-0'dan şampiyonluk verilmesini değerlendiren Ali Koç, "Geçen sezon kaybedilen lig şampiyonluğunun hiçbir mazereti olamaz. Kötü bir anı olarak hafızalarımızda kaldı ama bu sene farklı. Lideriz ama lider olmak şu an hiçbir şey demek değil. Önemli olan sezon sonunda lider olmak. Çalışacağız, kısmetse de olur"

RENNES MAÇI SÖZLERİ UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-3 sona eren Rennes karşılaşması için görüşlerini aktaran Ali Koç, "Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı." değerlendirmesini yaptı.

ALTAY'A TEPKİLER VE JESUS'UN SÖZLERİ Son olarak Altay Bayındır'a gösterilen tepki için konuşan Ali Koç, "Taraftara bir sözüm var, hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen. Tribünlerde oto-kontrol olursa, hocamızın söylediklerinden sonra oto-kontrol olur. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey olmaz" şeklinde konuştu.