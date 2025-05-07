Ali Koç'tan Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi hakkında da konuştu.

Oismhen'in özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Koç, Nijeryalı futbolcunun hiçbir zaman kendilerine teklif edilmediğini açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu.

Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında bir gelir.

Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!

Osimhen konusunda şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi"