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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

        Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nu birçok kulübün istediğini ancak bırakmayacaklarını vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:58
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          Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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          "FERDİ KALMAK ZORUNDA"

          Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını ifade eden Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

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          MOURINHO'NUN OĞUZ AYDIN YORUMU

          Jose Mourinho'nun istekleri hakkında konuşan Koç, "İki kanat, bir stoper, bir forvet... Hoca bunu istiyordu. Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin'i bitirdik, Oğuz Aydın'ı aldık. Hocamız dün 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi." ifadelerini kullandı.

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