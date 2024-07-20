Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

"FERDİ KALMAK ZORUNDA"

Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını ifade eden Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.