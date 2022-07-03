Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde kulüp televizyonunda katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç, "Şimdi adaletin yine yerini bulmasını istiyoruz: Fenerbahçe için artık konuşma değil, bu profesyonel yapıdan hesap sorma vaktidir" ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu 3 Temmuz, bizim için çok önemli. Zira 2011 yılından beri ilk kez bir 3 Temmuz’da ayağımızdaki FETÖ bağından kurtulmuş, söylediği her sözün doğruluğu Yargıtay tarafından da kanıtlanmış olarak buradayız. O yüzden bu 3 Temmuz’da yönetim olarak bir karar verdik. Bu 3 Temmuz’da bambaşka bir mesaj olsun istedik. Fenerbahçeliler olarak 10 yıldır çok konuştuk, çok haykırdık, çok bağırdık, çok mücadele ettik. 27 Aralık 2021’deyse Yargıtay bir karar verdi; Fenerbahçe’nin haklılığı resmen kanıtlanmış oldu! Devran döndü! Kim haklı, kim çamur attı apaçık ortaya çıktı ve ‘biz susuyoruz’ dedik! Fenerbahçe, o günlerde yani bu örgütün en kuvvetli olduğu dönemde, kendilerini kimsenin sorgulamadığı, yaptıkları hukuksuz her türlü eyleme kimsenin karşı çıkmadığı hatta ciddi anlamda desteklendiği, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, kendi medyası, gazetesi, televizyonu, medyadaki maaşlı profesyonel çığırtkanlarıyla en güçlü olduğu dönemlerde başkanıyla, yönetimiyle, camiasıyla beraber bu yapıyla mücadele etti ve boyun eğmedi."

"Fenerbahçe’nin bugünlerinde, bu haklı duruşunda başta eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere dönemin yöneticilerinin ve tüm camianın eşi benzeri görülmemiş asil bir duruşu var. Bugün ise Fenerbahçe Spor Kulübü hukuksuzluğa karşı, hukuki galibiyeti, zaferi elde etmiş, hukuk nezdinde masumiyeti kanıtlanmış şekilde dimdik ayaktadır. Geldiğimiz nokta itibarıyla omuzlarındaki ağır yükten kurtulmuş, gururla haklılığını kanıtlamış, hafiflemiş, yorgun ancak onurlu ve şerefli bir camiadır. ‘Bugün, bu mücadelenin başladığı günün 11. yıl dönümünde haksızların, hukuksuzların, adaletsizce saldıranların hesap verişlerini izleyeceğiz’ demek istediğimiz için biz bu sefer susmayı tercih ettik. ‘Fenerbahçe’nin haklı ve vakur duruşunu susarak ve gözümüz üzerlerinde’ diyerek yansıtmak istedik!"

"27 Aralık 2021’de açıklanan Yargıtay kararının ardından aslında Fenerbahçe’nin artık bir şey söylemesine gerek kalmadı! Bu konu tartışmaya kapanmıştır. Şimdi esas konuşması, hesap vermesi gerekenler, kumpası kuranlar, tuzağın parçası olanlar ve bu kumpastan kendilerine fayda sağlamaya çalışanlardır!"

"3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye yapılan saldırı FETÖ’nün bu ülkeye verdiği sayısız tahribatlardan biridir. Bu durumu hala kabul etmeyenler bizim için bu örgütün dümenine su taşıyanlardır, bu ülkenin mücadelesini yok sayanlardır! O günlerin ne kadar acı olduğunu yaşayanlar bilir. Bizler yaşadık, bizler biliriz! Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman öyle söz konusu diğer hukuksuz davalar Ergenekonlar ve Balyoz gibi pek çok kumpas davası denilince başka türlü olmaz. Dolayısıyla ya devletin yanındasınız ya da terör örgütünün yanındasınız. Buna da birilerinin karar vermesi gerekecektir."

"Bugüne geldiğimizde Fenerbahçe; çoluğuyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla, başkanıyla yönetimiyle, sporcularıyla ve çalışanlarıyla Yargıtay kararına kadar topyekun bir mücadele verdi. Aslında bu videoda milyonların emeği vardır. Bu mücadelede milyonların çabası, emeği vardır. Hepsi Fenerbahçe’nin masumiyetinin temsilidir. Bugün biz burada her bir değerimizle dimdik duruyoruz. Haklılığımızla susuyoruz ve şimdi konuşması, hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz!"

"Şimdi adaletin yine yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe için artık konuşma değil, bu profesyonel yapıdan hesap sorma vaktidir. Bundan sonraki hukuki mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bu mücadeleyi sonuna kadar vermemiz çok çok önemlidir"

"Sözlerime son verirken Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu gururlu mücadelenin bir parçası olmuş her bir Fenerbahçeliye canıgönülden teşekkür ediyorum. Allah bir daha ne Fenerbahçemize ne de ülkemize böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşatmasın diye dua ediyorum.”