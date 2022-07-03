Fenerbahçe ile Trabzonspor, 3 Temmuz'un yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp bir video yayınlarken "3 Temmuz tartışmaya kapalı" etiketiyle birlikte "Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz!" İfadelerini kullandı.

Trabzonspor ise UEFA'nın resmi internet sitesinin bir sayfasını paylaşarak "3 Temmuz - UEFA - Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi - Malumun İlanı" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Fenerbahçe, Trabzonspor'un paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yazdığı mektubu yayınladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında "3 Temmuz - Fethullahçı Terör Örgütü - Destekçilerinin sonu - Malumun ilanı" ifadelerine yer verildi.