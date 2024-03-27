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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan 2 Nisan'daki tarihi genel kurul için çağrı! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan 2 Nisan'daki tarihi genel kurul için çağrı!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki Olağanüstü genel kurul öncesi camiaya ve genel kurul üyelerine seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:31
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        Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulundu.

        2 Nisan'daki toplantı için, "Tarihi bir kimlik taşımakta" diyen Ali Koç, üyelerden ilk toplantıya katılmalarını istedi ve, "Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Ali Koç'un açıklamalarının tam metni şu şekilde:

        "Bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren Kulübümüzün her dinamiği ile maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camia olarak, uzun zamandır, her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz. Fenerbahçemize reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen; sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık, bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynayan, Türkiyemizi temsil eden sporcular yetiştirmeye, bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençleri geliştirmeye, altyapılarımızda yüzlerce çocuğumuza yuva olmaya devam ettik. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla; Fenerbahçemiz bunları yaparken Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların, durmaksızın, katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan Kulübümüzün, camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması zorunluluğunu artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongre üyelerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Fenerbahçemizin tarihinde bir mihenk taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katmadeğeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız. 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır.

        Tüzüğümüzün 24. Maddesi 2.bendi gereğince, ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi 1 hafta sonraya ertelenmek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiçbir şüphem yok. Bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. Başkanı olarak, Siz değerli kongre üyelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle Olağanüstü Genel Kurulumuzun ilk tarihi olan 2 Nisan gününde salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim. 'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu, Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır."

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