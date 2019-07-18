18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe’nin 2019-2020 sezonu boyunca giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Fenerbahçe futbol takımı oyuncularının da ekip olarak katıldığı davet, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi bir araya geldiği sezona başlangıç kutlaması çerçevesinde, enerji dolu bir konseptle gerçekleşti.
Organizasyonda bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama birçok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da var. İyi tarafı 2020-2021 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenenler de var beğenmeyenler de var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artacak. Geçen sene enteresan bir yıldı ama bizim mağazalarımızda 260 bin adidas'ta 70 bin, toplamda 330 bin satışla tarihimizin en iyi ikinci satışını yaptık." ifadelerini kullandı.
Yeni sezona yönelik planlamalar ve transfer çalışmalarına değinen Ali Koç, şunları kaydetti:
"Sıkıntılı bir yılı geride bıraktık futbolda. Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. Telaffuz ederken ismini dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yarın 19 Temmuz, Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, salonlarda, iyi günde, kötü günde, zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'yi fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz."
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