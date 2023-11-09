Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!

Kulüpler Birliği, Maslak'taki ofiste bugün bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: "Yüksek katılımlı bir toplantı oldu. 2 kulübümüz dışında herkes katıldı. Gündem maddelerimizde ebilet ihalesinin yapılması vardı. Bu sistemden kulüplerimiz rahatsız. İhalenin bir an evvel yapılmasını konuştuk. Yüzde 7 bilet gelirlerinden Bakanlığımızın kesintisi vardı. Bununla ilgili çalışma vardı. Yayın gelirlerinin dağılımıyla ilgili daha modern, Avrupa'daki sisteme uygun ne yapılabilir diye bakıldı. Güncellenmesi gerekiyordu. Yurtdışı liglerdeki 3-4 model üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki sezonun yayın gelirlerinin nasıl dağıtılacağını mart nisan gibi belirleyeceğiz. Daha farklı bir gelir dağılım sistemi olacak. Yayın ihalesiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bazı başvurular vardı. Onlara da baktık."

Ali Koç: "TFF açıklama yapmış. Detaylı bakamadım. Toplantımız yoğundu. Bir şey varsa da çoğunluk benim açıklamalarımla ilgili. Gerekli görürsem yarın açıklama yaparım. Bana gelen mesajlarda, halının altına süpürüldüğü söyleniyor. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum."

"BAHİS VE ŞİKE VARSA HAKEM DE VARDIR"

"Murat Sancak 2 senedir bu vakıfta. Kendisi ile ilgili iddialardan çok rahatsız. Türk futbolunda bahis ve şikenin en büyük sorun olduğunu söyleyen başkanlarımızdan biri olduğu için rahatsız. Kendisi en sesli konuşanlardan biri. Öyle bir ülkedeyiz ki doğruları ispat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bahis ve şike varsa hakem de vardır. Hakem olmadan bu işler olmuyor. Tüm kulüpler, yoğun bir irade gösterdiler. Gösterilen irade, bu kirliliğin bu vasıfsızlığın bu şike bahis sorunlarının dibine inilmesiyle alakalıydı. Aynı şekilde MHK ve yapay zeka için de. Emniyet güçlerimize, yargıdaki mensuplarımıza ve bakanlığımıza Allah güç kudret versin ki bu sorunlar çözülsün"

"HAKEM O DATAYI GİRMEMİŞ"

"Bizim endişemiz, TFF'nin yönetim kurulundan yeterince faydalanmadığı. Çok küçük bir çember içinde işlerin döndüğü. Danışmanlarınız yetersiz. Düşünün ki TFF bir basın toplantısı yapıyor, salon bomboş. Olmaz, o görüntü verilmez. Bu kadar küçük bir çember içindeki yönetim sisteminin neticelerinin iyi olmadığını düşünüyoruz. Yapay zekanın işleyişi ile alakalı da tereddütlerimiz var. Yapay zeka manipüle ediliyor. Yapay zekada 40-50 madde var. Bir tanesi hakemlerin bazı takımların maçını istememe özgürlüğü. Bir tane hakem için geçen sene data girmişler, iki takımın maçını yönetmek istemiyorum diye sebep yok. Biz araştırdık, hakem o datayı girmemiş. Federasyondaki bir kişi tarafından girilmiş."

"HAKEMLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

"Hakemlerin değişmesi lazım, bu net. Gerekli adımların atılması için mevcut MHK sisteminin yeterli olmayacağı da kanaatler arasında. Artık gelen her türlü bilgiyi doğru işleyip temiz futbol istikametinde adım atmamızı sağlayacak her şeyi gündeme getirmeliyiz. Bizim durum odaklı değil, değer odaklı bir sisteme ihtiyacımız var."

"HAKEMLER BEDEL ÖDEMİYOR!"

"Hakemler, hata yapınca bir bedeli yok. Alt liglerde de, üst liglerde de... Hakemler bugüne kadar hiç bedel ödememiş. TFF'yi de kimse mahkemeye veremiyor. Bunun da verdiği bir rahatlık, konfor var. Kulüplere, başkanlara, hocalara ceza vererek değil Türk futbolunun marka değerini sorunları çözerek yükseltirsiniz."

"BU NASIL CESARET, FÜTURSUZLUK!"

Bazı maçlar seyrettim. Gözlerime inanamadım. Pazartesi de bir şeyler oldu. Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında yapılana penaltı değil diyemez kimse. Ferdi'ye yapılana kimse penaltı değil diyemez. Bu nasıl cesaret! Bu nasıl fütursuzluk! Konyaspor - Karagümrük maçında 96'da galiba, olacak iş değil. Sonra penaltı verilmedi. Öyle şeyler yaşanıyor ki... Herkes muzdarip. Herkes rahatsız. Rahatsız olmayan bir kurum var, hakemler ve MHK. Adana Demirspor - Beşiktaş maçlarında nasıl yapay zeka ki aynı hakemler atanıyor. Bizim Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında da öyle. Güven kaybetmekte haksız mıyız! Tüm Kulüpler aynı noktada. Kimse kolay kolay karşısında duramaz Kulüpler'in."