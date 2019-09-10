Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'yi temsilen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi. Karar, ECA'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Koç'un 4 yıl süreyle bu görevi sürdüreceği ifade edildi.

AVRUPA KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

Avrupa Kulüpler Birliği ,orijinal adıyla European Club Association (ECA) Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden birliktir. G-14'ün Ocak 2008'de dağılması sonucu, 197 takımın katılımıyla, 53 ulusal federasyonun her birinden en az bir takım olması koşuluyla, bir araya gelmiştir.