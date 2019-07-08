"KIZ ANNESİ OLACAĞIM"

Mutlu haberi sadece yakın çevresine söyleyen Seda Bakan'ın doğum sonrası ekranlara da 2 yıl ara vermeyi düşündüğü öğrenilmişti. Bakan, bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu, "Kız annesi olacağım. Aklımızda da üç, dört tane isim var ama netleştirmedik. Daha zamanı var” sözleriyle açıklamıştı.