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Ali Çınar rehine takasının ayrıntılarını Beyaz Saray'dan aktardı

ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın rehine takası ile ABD makamlarına teslim edilmesinin yankıları sürüyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, basketbolcu Griner'ın rehine takası ile ABD'ye teslim edilme sürecinin ayrıntılarını anlattı.

Giriş: 08.12.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Çınar rehine takasının ayrıntılarını Beyaz Saray'dan aktardı
Çınar, rehine takasının ayrıntılarını ABD'den aktardı
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HABERTURK.COM

ABD'li basketbolcu Brittney Griner rehine takası ile ABD makamlarına teslim edildi. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, rehine takasının BAE'de gerçekleştiğini belirtirken, "Başkan Biden basketbolcunun serbest kalmasından mutlu olduğunu belirterek, 'Şu anda eve dönüyor' açıklamasında bulundu." dedi.

ABD'li basketbolcunun Rus havalimanında çantasında uyuşturucu ile yakalandığı için tutuklandığını belirten Çınar, "Şubat 2002 yılında 9 yıl mahkum edilmişti Rus mahkemeleri tarafından. ABD ile Rus yetkilileri arasında uzun zamandır görüşmeler devam ediyordu. Aynı şekilde Rusya da, Amerikan ordusunda daha önce görev yapmış bir Amerikalıyı rehin tutuluyordu ve 16 yıla mahkum olmuştu. Casuslukla suçlanıyordu." bilgilerini paylaştı.

Ali Çınar, "ABD ile Rusya arasında bu görüşmeler daha uzun süre devam edecek gibi görülüyor. Hatırlanacağı üzere iki hafta önce CIA Başkanı Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüşüp rehine takaslarının gündemlerinde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uluslararası düzeyde 60'ın üzerinde Amerikalının farklı ülkelerde tutuklu bulunduğunu ifade eden Çınar, "İran, Suriye, Venezuela ve Ruanda gibi ülkelerde tutuklular var. Biden yönetimi Amerikalıların serbest kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Rusya ile ABD arasında Ukrayna yüzünden gerginlikten dolayı rehine takasında ciddi pazarlıklar, anlaşmak için görüşmeler olduğunu belirtebiliriz. Amerikan medyasında ABD'li basketçini serbest kalması ana manşet. Şimdiki soru da diğer Amerikalının Rusya ile pazarlıkla nasıl serbest kalacağı ile ilgili yorumlar ve demeçler ardı ardına gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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