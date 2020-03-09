Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli? soruları, bir süredir siyasetten uzak duran Babacan'ın siyasete yeni parti ile yeniden girmesi nedeniyle gündeme geliyor. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Ali Babacan, milletvekilliği, bakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi pek çok görev üstlenen ve ardından siyasetten uzaklaştı. Son dönemde kuracağı yeni parti ile sık sık siyaset sahnesinde adı anılan Ali Babacan, bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verecek. Ali Babacan'ın hayatından detaylar haberimizde.

ALİ BABACAN KİMDİR? İŞTE HAYATI

4 Nisan 1967'de Ankara'da doğdu. Baba adı Hilmi, anne adı Güner'dir.

İşletmeci ve Endüstri Mühendisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'de İşletme Dalında tamamladı.

ABD'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı. Ankara'da ticaretle uğraştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakere- ci olarak atandı. 60. Hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Hükümette yapılan değişiklik sonrasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 61 ve 62. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Babacan, evli ve 3 çocuk babasıdır.