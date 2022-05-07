Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi, Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne ve oyuncuları kimler?

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla Ali Baba ve 7 Cüceler izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Son dönemde tekrar gündeme gelen Ali Baba ve 7 Cüceler filmi STAR TV'de izleyiciyle tekrardan buluşmaya hazırlanıyor. Filmde birden çok farklı karakterde izleyeceğimiz Cem Yılmaz filmin yapımcılığı, senaristliği ve yönetmenliğini de üstlenmiştir. Peki Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi? , Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne ve oyuncuları kim? , Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında ilgi çekici detaylar...

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU

Bahçe cüceleri yapıp satan Şenay Cüccaciye'nin sahibi olan Ali Şenay ve İlber işlerini büyütüp dünyaya açılmak için Sofya'da bir fuara katılırlar. Ancak fuarda işler istedikleri gibi gitmez ve başlarını büyük belalara sokarlar. Mançov adlı kötü kalpli bir adamın planlarından haberdar olan Şenay ve İlber, onun hain planlarını durdurabilmek için yeni tanıştıkları Memedov ve Veronika ile büyük bir mücadeleye girişirler.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov

Irina Ivkina - Veronika

Çetin Altay - İlber

Zafer Algöz - Kenan Memedov

Can Yılmaz - İsmail Bey

Bahtiyar Engin

Fevzi Gökçe - Sadık

Yosi Mizrahi - Tayanç

Yavor Baharov - Headhunter

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir kısmı Türkiye'de çekilirken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.