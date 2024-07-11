Polis raporlarında Benji Gregory ile ona yardımcı olan köpeği Hans'ın Peoria'daki bir bankanın otoparkında arabanın içinde ölü bulunduğu bilgisi yer alıyor.

İddialar; Benji Gregory'nin aracın içinde öldüğü ve adamın köpeğinin de sıcak çarpmasından dolayı öldüğü yönünde.