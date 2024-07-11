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        Haberler Dünyadan 80'li yılların popüler dizisi Alf'in Brian Tanner'ı çocuk yıldız Benji Gregory otomobilinde ölü bulundu! - Magazin haberleri

        'Alf'in çocuk yıldızı Benji Gregory otomobilinde ölü bulundu

        Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi 'Alf'in çocuk yıldızı Benji Gregory, köpeği Hans ile otomobilinde ölü bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:31
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        • 1

          80'li yılların kült komedi dizisi Alf'in çocuk yıldızı Benji Gregory'den acı haber geldi.

          Bir uzaylının tipik bir Amerikan ailesinin evinde yaşadıklarının anlatıldığı 80'lerin kült komedi dizisi 'Alf'te ailenin küçük çocuğu 'Brian Tanner' rolünü canlandıran ve Gregory, ölü olarak bulundu.

        • 2

          46 yaşındaki eski oyuncu dizinin ardından kariyerine birkaç yıl daha devam etmiş sonrasında ABD Donanması'na katılmıştı.

          Gregory'nin ölüm haberini kız kardeşi Rebecca Pfaffinger duyurdu. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

        • 3

          Polis raporlarında Benji Gregory ile ona yardımcı olan köpeği Hans'ın Peoria'daki bir bankanın otoparkında arabanın içinde ölü bulunduğu bilgisi yer alıyor.

          İddialar; Benji Gregory'nin aracın içinde öldüğü ve adamın köpeğinin de sıcak çarpmasından dolayı öldüğü yönünde.

        • 4

          Depresyon ve bipolar bozukluktan mustarip olan eski oyuncu Benji Gregory'nin uykusuzluk sorunu çektiği belirtildi.

          Gregory'nin rol aldığı 'Alf' dizisi 1986'da yayınlanmaya başlamış ve 4 yıl boyunca ekranlarda kalmıştı. Türkiye'de de çok sevilen dizide 'Melmac' gezegeninden gelen bir uzaylının uzay gemisiyle garajlarına çarptığı tipik bir Amerikan ailesinin hayatını değiştirmesi mizahi bir şekilde konu ediliyordu.

        • 5

          Gregory 'Alf'in yanı sıra; 80'li yıllarda 'A Takımı', 'Alacakaranlık Kuşağı' ve 'TJ Hooker' gibi dizilerde de rol aldı. Ayrıca 'Jumpin Jack Flash' filminde de oynadı.

          Daha sonra oyunculuğu bırakan Benji Gregory, ABD donanmasına katılarak meteoroloji ve oşinografi alanlarında uzmanlaştı.

          Fotoğraflar: Mega, Depo Photo

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