Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Aleyna Tilki: 'Uzi' ile geçmişte aşk yaşamadık - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: 'Uzi' ile geçmişte aşk yaşamadık

Aleyna Tilki, adının aşk dedikodularına karıştığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Cihan Yalçınkaya ile alakalı sorulara yanıt verdi. Genç şarkıcı, "Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık" dedi

10.09.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

    Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Tilki, "Telefonumu unuttum, onu almaya gelmiştim. Keyifli gidiyor ama son zamanlarda iptal edilen konserlerim ile ilgili konuşmak istemiyorum çünkü zaten bununla ilgili üzüntümü belirtmiştim. Benim 50 kişilik bir ekibim var. Konserlerimin iptal olması sadece benim değil, onların da hayatını çok olumsuz etkiliyor ve bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. Bu konuda çok hassas hissediyorum kendimi ve gerçekten çok duygulanıyorum" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

  • "SIRA KAVGASI OLMADI"

    Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de verecek olduğu konsere son anda "sözleşmem ihlal edildi" diyerek çıkmamış ancak asıl nedenin 'Murda' ile yaşadığı "Sahneye en son ben çıkarım!" kavgası olduğu iddia edilmişti.

    Konuyla alakalı konuşan genç şarkıcı, "Bir sıra kavgası olmadı. Sözleşmemi ihlal ettiler, ondan dolayı çıkmama kararı aldım. Bu durumun 'Murda' ile ilgisi yok" açıklamasını yaptı.

  • "GEÇMİŞTE AŞK YAŞAMADIK"

    Havva Öztel'in yeni şarkısı hakkında duygularını ifade eden Tilki, "Annemin şarkı çıkarması mutlu ediyor beni. Anneler Günü'nde bir sürprizimiz olacak" dedi.

    Bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Cihan Yalçınkaya ile alakalı sorulara, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" cevabını verdi.

  • "ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"

    Gülşen'i desteklediğini de belirten Aleyna Tilki, yakın zamanda yurt dışına albümünü tamamlamaya gideceğini ve bir şarkı daha çıkaracağını söyledi.

    Ayrıca yanındaki kişiden, "Çocukluk arkadaşım" diyerek bahseden Tilki, muhabirlere teşekkür etmesinin ardından evinin yolunu tuttu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.