24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı el hareketiyle takipçilerinin tepkisini çeken Tilki, bu kez konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği poz ile gündeme geldi.
"SEMTİNİZİN SERSERİSİ"
Pozunu esprili bir dil ile yayınlayan Aleyna Tilki, paylaşımına "Semtinizin serserisi" notunu düştü. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede 145 binin üzerinde beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.
"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ!"
Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a dönmüştü.
Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser vermişti. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği Ayben'in 'Yol Ver' isimli rap şarkısını seslendirmişi. Genç şarkıcı, rap yaptığı anlarda dansı ile de dikkat çekmişti.
Kalça şovlarıyla herkesi şaşırtan Tilki, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı:
"Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..."
İLGİ ODAĞI OLDU
Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı. Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, meraklı bakışları üzerinde toplamıştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Tilki, hayranları ile bol bol fotoğraf çekmişti.
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