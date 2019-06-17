Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; genç şarkıcı Aleyna Tilki, üniversite sınavı öncesi Bodrum'da görüntülendi. Annesi ve kız kardeşi ile denizin tadını çıkaran Tilki, cesur bikinisi ile dikkat çekti.

Suda açılan bikini üstünü düzeltirken görüntülenen Tilki'ye duş alırken de annesi yardımcı oldu. Şarkıcı, deniz keyfinin ardından üniversite sınavı için İstanbul’a döndü.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Aleyna Tilki, denizin ve güneşin keyfini çıkarmış, aldığı kilolarla da dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser veren Tilki, 'Yol Ver' isimli rap şarkıyı seslendirdiği anlardaki dansı ile çok konuşulmuştu.

Son olarak Ukrayna Kiev'de çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan ve "Photoshop yapmışsın, sen bu kadar zayıf değilsin" yorumlarına maruz kalan Aleyna Tilki, gelen eleştirilere yaptığı paylaşım ile yanıt vermişti. El hareketi yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, takipçilerinin tepkisini çekmişti.

"O HAREKET SENİN GİBİ BİR STARA YAKIŞIYOR MU?"

Paylaşımı karşısında neye uğradığını şaşıran takipçileri genç şarkıcıya, "O hareket senin gibi bir stara yakışıyor mu?", "Aleyna bu sen değilsin, "Ayıp değil mi?" ve "Senin daha yaşın kaç? Terbiyesiz..." yorumlarıyla tepki göstermişti.