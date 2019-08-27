Genç şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yine gündem oldu.

Kardeşinin doğum gününde dans eden Aleyna Tilki, "Sürpriz sonlu" yazdığı videosunda sandalyeye çıkarak hayranlarını şaşırttı. Ayça Tilki'nin ise bu anlarda telefonu ile ilgilendiği görüldü.