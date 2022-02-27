Soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucu, Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak. Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli Muhammed Erkam A. "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
ALEYNA TİLKİ ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLMUŞTU
Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., 21 yaşındaki Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlatmıştı. Aleyna Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., ünlü şarkıcıyı karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki, savcılık ifadesinde şüpheliden şikayetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.
BİR AY SONRA YİNE TEHDİT TWEETİ ATMIŞTI
Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama" şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Ancak Tilki, 29 Ocak 2022 tarihinde kendisine gelen tehdit içerikli bir gönderiyle birlikte, "Şimdi bu ceza almayacak mı Alacak! Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikayetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var." şeklinde tweet atmıştı.
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