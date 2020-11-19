Aleyna Tilki'nin figürü karantinada!

Tilki'nin figürünün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Twitter hesabından koronavirüs testinin bir pozitif bir negatif çıktığını açıklayan @aleynatilkiofficial'a Madame Tussauds İstanbul olarak geçmiş olsun diyoruz! Ziyaretçilerimizin güvenliği için Aleyna'nın figürü kısa bir süreliğine karantina altına alındı! Merkezimize geldiğiniz de onunla harika pozlar vermeden gitmek çok zor olsa da, figürümüzle sosyal mesafenizi korumayı unutmayın!