'Uzi'nin konserini polis bastı!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Uzi' lakabıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya, geçtiğimiz gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Konsere, ünlü rapçinin adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Aleyna Tilki de gitti.

KONSERE ALEYNA TİLKİ DE KATILDI

Uzi'nin şarkılarına danslarıyla eşlik eden Tilki, o esnada çekilen videoları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ancak konserin ilerleyen dakikalarında rapçinin, hayranlarına sarf ettiği sözler olay oldu. Uzi'nin sahneden kendisini dinlemeye gelenlere "Biz yasaklı maddemizi sardık. Siz de sardınız mı? Bizimki bize yetecek kadar var." dediği iddia edildi.

'SORGUYA ALINDI' İDDİASI

Rapçinin sözlerinin şikayet edilmesi üzerine konser alanına 10 kişilik narkotik ekip geldi. Sahneden indikten sonra Uzi'nin, gençlere uyuşturucuya özendirici bir söylemde bulunduğu için narkotik ekipler tarafından sorguya alındığı ileri sürüldü.

İfade sonrası rapçi, Aleyna Tilki ile birlikte görüntü vermemek için otomobillerini konser alanına çekti.