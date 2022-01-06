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Aleyna Tilki, 'Uzi' ile 'aşk' iddialarına son noktayı koydu!

Aleyna Tilki'den 'aşk' iddialarına yanıt!

Son dönemde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tilki, konuyla ilgili iddialara son noktayı koydu

06.01.2022 - 13:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden 21 yaşındaki şarkıcı, yılbaşında konser vermediğini, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak, sevenleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

  • "AİLEMİ ÇOK KORKUTTU!"

    Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki siteye gizlice girmeye çalışan takıntılı hayranıyla ilgili konuşan Tilki, "Hayran' demek doğru olmaz aslında ona, ailemi çok korkuttu! Bir de serbest bırakılması üzdü bizi." dedi. Şarkıcı, yüzündeki morluğu soran gazetecilere, "Ben biraz sakarım, bir yerlere çarpıyorum. Sık sık bir yerimde yara bere oluyor." yanıtını verdi. 

  • 'AŞK' İDDİALARINA YANIT

    Son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koydu. 

  • "HALDUN BENİM ALTI YILDIR ARKADAŞIM"

    Daha önce de iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım." ifadelerini kullandı. 

  • "YEMİN EDERİM YÜRÜDÜ!"

    Tilki, birkaç gün önce verdiği bir röportajda dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Los Angeles'tayken 'kendisine yürüdüğünü' iddia etmişti.

    Ünlü isim, Bieber ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Vallahi yürüdü, yemin ederim!" diyerek, gülümsedi.

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