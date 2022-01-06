"HALDUN BENİM ALTI YILDIR ARKADAŞIM"

Daha önce de iş insanı Haldun Demirhisar ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ve bu iddiaları reddeden Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Haldun benim altı yıldır arkadaşım. Sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. O Türkiye'de sanat vizyonu en geniş olan insanlardan biri. Onunla beraber çok güzel bir iş de yapacağız. O benim arkadaşım." ifadelerini kullandı.