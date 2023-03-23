"ÇOCUKLAR İLE HÜZÜNLERİ VE ACILARI PAYLAŞTIM"

Öte yandan Aleyna Tilki, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. Depremzede çocuklarla bulunan ve onlarla oyun oynayıp şarkı söyleyen Tilki, yaşadığı üzüntüyü ise "Oranın atmosferi anlatılmayacak bir üzüntü ve tarif etmemiz çok zor. Hatay’da çocuklar ile devamlı kontak kurduğum için çok derin hüzünleri, acıları çocuklar ile paylaşma fırsatı doğdu bana. Bu hem benim ruhuma çok iyi geldi hem de karşılıklı bir sevgi alışverişinde bulunduk beraber. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Herkes de yapmalı. Birilerinin yanında olduklarını bilmeleri gerek" ifadelerini kullandı.