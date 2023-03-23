Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 'Başıma Belasın'ı müzikseverlerle buluşturan Aleyna Tilki, katıldığı bir davette yeni şarkısı hakkında konuştu.
Aleyna Tilki, "Şu an gelen tepkiler çok güzel. Beğenmeyen kimseyi görmedim. Bence bu güzel bir şey. Yakında klibim de çıkacak. Biliyorsunuz geçmişte benim ses tellerim yırtılmıştı, o iyileşti. İyileşir iyileşmez de bir şarkı söyleme isteği duydum. Aylar önce bu demoyu okumuştum. Dinlerken çok üzülmüştüm. Dinlerken, 'Hepimizin duygularına sahip çıkması, üzüntüsüne de, mutluluğuna da sahip çıkması gereken bir dönemde ifade etmek yerine, seslendirip hep beraber dinleyip üzülelim istedim. Yalnız kalmayayım üzülürken' dedim." ifadelerini kullandı.