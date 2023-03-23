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Aleyna Tilki: Kekoluk kriterim farklı - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Kekoluk kriterim farklı

Daha önce özel hayatıyla ilgili "Ben keko seviyorum" ifadelerini kullanan Aleyna Tilki, yeni açıklamalarda bulundu. Tilki, "Maço erkek olabilir. Tabii ki de alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı" diye konuştu

Giriş: 23.03.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde 'Başıma Belasın'ı müzikseverlerle buluşturan Aleyna Tilki, katıldığı bir davette yeni şarkısı hakkında konuştu. 

    Aleyna Tilki, "Şu an gelen tepkiler çok güzel. Beğenmeyen kimseyi görmedim. Bence bu güzel bir şey. Yakında klibim de çıkacak. Biliyorsunuz geçmişte benim ses tellerim yırtılmıştı, o iyileşti. İyileşir iyileşmez de bir şarkı söyleme isteği duydum. Aylar önce bu demoyu okumuştum. Dinlerken çok üzülmüştüm. Dinlerken, 'Hepimizin duygularına sahip çıkması, üzüntüsüne de, mutluluğuna da sahip çıkması gereken bir dönemde ifade etmek yerine, seslendirip hep beraber dinleyip üzülelim istedim. Yalnız kalmayayım üzülürken' dedim." ifadelerini kullandı.

  • "BENİM BÜYÜMEYE VAKTİM OLMADI"

    Aleyna Tilki, ayrıca "Benim amacım hep duygularımı paylaşmak. Zamanında çocukluğumu paylaştım, yeri gelir dengesizliklerimi, yeri gelir mutluluğumu paylaşırım. Benim büyümeye vaktim olmadı. Hep çalıştım. Öğreniyorum büyümeyi" dedi.

  • "ALANIMA SAYGI DUYAN KEKO SEVİYORUM"

    Daha özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ve "Ben keko seviyorum" ifadelerini kullandan Aleyna Tilki, konuyla ilgili de "Maço erkek olabilir. Tabii ki de alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum" diye konuştu.

  • "ÇOCUKLAR İLE HÜZÜNLERİ VE ACILARI PAYLAŞTIM"

    Öte yandan Aleyna Tilki, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. Depremzede çocuklarla bulunan ve onlarla oyun oynayıp şarkı söyleyen Tilki, yaşadığı üzüntüyü ise "Oranın atmosferi anlatılmayacak bir üzüntü ve tarif etmemiz çok zor. Hatay’da çocuklar ile devamlı kontak kurduğum için çok derin hüzünleri, acıları çocuklar ile paylaşma fırsatı doğdu bana. Bu hem benim ruhuma çok iyi geldi hem de karşılıklı bir sevgi alışverişinde bulunduk beraber. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Herkes de yapmalı. Birilerinin yanında olduklarını bilmeleri gerek" ifadelerini kullandı.

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