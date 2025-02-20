Aleyna Tilki, kahvehaneden paylaşımda bulundu
Aleyna Tilki, bir kahvehaneye giderek çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 20.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:10
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.
Aleyna Tilki, bu kez bir kahvehaneye giderek çay içti ve orada bulunan insanlarla sohbet etti.
Tilki, bir süre önce klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.
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Şarkıcının dikkat çeken diğer paylaşımları ise şöyle;
Fotoğraflar: Instagram
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