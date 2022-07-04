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Aleyna Tilki: İnsanlar ne düşünecek? - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: İnsanlar ne düşünecek?

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç popçu, üzerinde "İnsanlar ne düşünecek?" yazan bir taşın önünde poz verdi

04.07.2022 - 17:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • Geçtiğimiz akşam Alaçatı'da sahne alan Tilki, konserine beyaz saten bir şort ve büstiyer ile çıktı. 

  • 22 yaşındaki şarkıcı, daha sonra üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek?" yazan bir taşın önünde poz verdi. 

  • Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tez zamanda normale dön." ve "Sesin varken bu pozlara gerek yok." gibi yorumlarda bulundu. 

    Şarkıcı Sinan Akçıl'ın da Aleyna Tilki'nin paylaşımına "?" koyması ise dikkat çekti.  

  • ARABADA BİKİNİLİ POZ

    Genç popçu, geçtiğimiz günlerde de arabanın içinde bikinisiyle poz vermişti.

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