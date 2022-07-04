"SONSUZLUK ÇOK SAÇMA"

Ardından konuya ilişkin bir paylaşımda daha bulunan şarkıcı, "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bir süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı..." ifadelerini kullanmıştı.