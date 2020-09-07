Aleyna Tilki: Herkesin içinde bir ben varım - Magazin haberleri

Şarkıcı Aleyna Tilki, kariyeri ve hayalleri ile ilgili konuşarak, gizli tarafını anlattı. Based İstanbul'a konuşan Tilki, "Kontrollü müsün?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Kesinlikle. Benim bir tane daha soyadım olsa 'kontrollü' olurdu. Çok küçük yaşta ünlü olduğum için, hatta profesyonel anlamda müzik çalışmalarına başlamadan önce de göz önünde bir çocuk olduğum için her zaman dikkatli olmam gerekti.

Müzik anlamında da kontrollü olduğumu söyleyebilirim. Mesela şarkıları her zaman kalbimi nasıl titrettiğine göre seçemeyebiliyorum. Kariyerimi kontrol edebilmek adına seçtiğim şarkılar da çok oluyor.

"GENETİKLE İLGİLİ FİKİRLERİM VAR"

Hayallerinden de bahseden genç popçu duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Benim çok fazla hayalim olduğu için yakınım veya uzağım diyemem. Kitap yayınlamak, film çekmek istiyorum ve ruhumun derinliğini yansıtacak sanatsal aktiviteler yapmak istiyorum. Bir yandan da kafamda geliştirdiğim fikirlerim var.

İnsanlık adına kendimce fikirler üretiyorum aslında. Bu benim gizli tarafım; çok okuyorum bu konuları, bu işin profesyonelleri olan insanlarla çok görüşüyorum. Genetik ile ilgili fikirler var aklımda. Bu konudaki profesyonellerle o projemi de gerçekleştirmek istiyorum.

Kafamdaki buluşları da paylaşmak istiyorum ama buna biraz daha uzağım şu anda. Çünkü yarattığım kariyer ve karakter, insanların gördüğü Aleyna, buna henüz hazır değil. Müzik kariyerime baktığınız zamanda da hayallerime çok yakınım.

Dünya starı olmak istiyordum, Diplo ile çalışmak istiyordum, Warner Music ile anlaşmak istiyordum. Şimdi yabancı müzikler üretebileceğim, Amerika–İngiltere bazlı çok yetenekli bir ekibim var. Sanırım, yolu yarıladık. Dünya starı olabilme hayaline çok yakın olduğumu hissediyorum.

"KENDİMİ SAKLIYORUM"

Kariyeriyle ilgili konuşan Aleyna Tilki, şu an nasıl bir evreden geçtiğine değinerek şunları söyledi:

Dönüşümlü bir evreden geçiyor ve dönüşüm sancılıdır. Artık potansiyellerimi dile getirme dönemine girdiğimi düşünüyorum, bu da beni heyecanlandırıyor. Kariyerim 17 yaşındayken "Dünya starı olacağım" dediğimden sonra, dünya starı olabilme ihtimalini en azından kanıtladığım bir evrede.

Görünenden fazlasını yapmak için, kendimi de daha büyük bir şey için dönüştürmeye çalıştırıyorum. Tam da karantina sürecine denk geldiği için herkes dönüşüyor aslında. Şu anda bir duraksama sürecindeyim, daha yükseğe sıçrayabilmek adına şu anda kendimi saklıyorum.

"TANINIYOR OLMAK BENİ HİÇ ETKİLEMİYOR"

Tilki, "Tanınıyor olmak dış dünya ile bağını ne ölçüde etkiliyor?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Hiç etkilemiyor! Benim için tanınıyor olmak çok normal. “Zaten benim birinci sınıftan beri fanlarım var” dediğimde, bunu her hatırlattığımda güleriz ama tanınıyor olmak beni hiç etkilemiyor. Dış dünya diye bir şey yok benim için. Benim için olan şey aslında herkesin içinde bir ben varım. Benim içimde olan her şey herkesin içinde. Bir ben varım, benim içimde herkes var. Biz bir bütünüz o yüzden dışarısı diye ayırmıyorum.