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Aleyna Tilki: Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Serel Yereli ile Kuruçeşme'de görüntülenen Aleyna Tilki, muhabirlerin, "Galatasaray şampiyonluğunda sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevapladı. Şarkıcı, "Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Gomis’in de son maçıydı sanırım. Güzel bir buluşma oldu. Güzel anıları yad ettik. Çok pozitif bir insan. Kendisini çok seviyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 10.06.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Aleyna Tilki: Galatasaray'ı tebrik ediyorum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aleyna Tilki ve Serel Yereli, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İkili, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkolün dozunu fazla kaçıran Tilki ile Yereli, hızlıca kendilerini bekleyen otomobile binmeye çalıştı.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"

Muhabirlerin, "Galatasaray şampiyonluğunda sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Zaten eğlenceli bir taraftarları var. Galibiyet ve şampiyonluk da yakışıyor Galatasaray’a. Gomis’in de son maçıydı sanırım. Güzel bir buluşma oldu. Güzel anıları yad ettik. Çok pozitif bir insan. Kendisini çok seviyorum" dedi.

Tilki, ardından otomobile binerken, Yereli ise arka kapıyı zorlamasına rağmen açamadı. Bir süre kilitli kapıyı zorlayan Serel Yereli, ardından kahkaha attı.

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