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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aleyna Tilki ve Serel Yereli, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. İkili, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkolün dozunu fazla kaçıran Tilki ile Yereli, hızlıca kendilerini bekleyen otomobile binmeye çalıştı.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM" Muhabirlerin, "Galatasaray şampiyonluğunda sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Zaten eğlenceli bir taraftarları var. Galibiyet ve şampiyonluk da yakışıyor Galatasaray’a. Gomis’in de son maçıydı sanırım. Güzel bir buluşma oldu. Güzel anıları yad ettik. Çok pozitif bir insan. Kendisini çok seviyorum" dedi.

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