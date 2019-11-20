"BU KARİYERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"



Her gün böyle resimler yapıp yolluyorsunuz. Her gün içimdeki rengarenk çocuğun başka bir rengini bana hatırlatıyorsunuz. İyi ki beni sevdiniz, iyi ki ben de sizin pembe Aleyna'nız oldum. Bu kariyere, beni çocukluğumla kavuşturduğu için çok şey borçluyum. Ve beni seven o güzel, özel kalplere… Kalbin güzelini görebilene ne mutlu! Şükür...