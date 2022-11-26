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Haberler Gündem 3. Sayfa Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı! - Sürücü 14 yıl önce de başka kadını ezip öldürmüştü

Yürek yakan haber! Aleyna hayata tutunamadı!

İstanbul'da, evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan aracın çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti. Aleyna'ya çarpan önce serbest bırakılan ardından ise itiraz üzerine tutuklanan sürücü Sezer H.'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı

Giriş: 26.11.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı! - Sürücü 14 yıl önce de başka kadını ezip öldürmüştü
Yürek yakan haber! Aleyna hayata tutunamadı!
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DHA

İstanbul Esenyurt'ta, 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILIP YAKALANMIŞTI

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

14 YIL ÖNCE DE BİR KADINI EZİP ÖLDÜRMÜŞ

Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücü Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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