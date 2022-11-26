Yürek yakan haber! Aleyna hayata tutunamadı!

DHA

İstanbul Esenyurt'ta, 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kız bu sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILIP YAKALANMIŞTI Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

14 YIL ÖNCE DE BİR KADINI EZİP ÖLDÜRMÜŞ Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücü Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıkmıştı.