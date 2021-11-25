Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak olan GZT Giresunspor'da Alexis Perez, açıklamada bulundu. Beşiktaş maçına ekstra motivasyonla hazırlandıklarını ifade eden Alexis Perez, "Böyle takımlara karşı oynadığınız zaman ekstra motive oluyorsunuz. Bizde tabi ki ekstra olarak hazırlandık ve hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Bu maçı çok önemsiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Özellikle mental olarak hazır hissediyoruz. Beşiktaş gerçekten zor bir takım ama biz de buna göre hazırız. Geçen hafta önemli bir karşılaşma oynadık, kazandık ve 3 puanı aldık. Kazandığımız için takım içinde havada çok iyi” dedi.
Giresunspor’da oynamaktan çok mutlu olduğunu belirten Perez, “İlk geldiğim haftalarda taraftarlarımız çok destek oldular ve bu desteği arkamda hep hissediyorum. Her maça formamın hakkını vermek için çıkıyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Giresun’da olmaktan çok mutluyum. İlk teklif aldığımda da çok iyi şeyler hissetmiştim. Şükür ki buradayım” diye konuştu.
Giresunspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor. Çotanaklar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kendi tesislerine yaptığı idmanlarla cumartesi akşamı İstanbul’da oynanacak zorlu 90 dakikaya hazırlanıyor. Giresunspor’un Çotanak Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği antrenmanda yeşil-beyazlı taraftarlar takıma sürpriz yaptı. Giresun Üniversitesi Taraftar Grubu, bir anda tezahüratlarla stada girerek oyunculara ve teknik heyete Beşiktaş maçı öncesi moral verdi.
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