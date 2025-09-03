Habertürk
        Alexandru Cicaldau, Boğaziçi'nde yüzdü - Magazin haberleri

        Alexandru Cicaldau, Boğaziçi'nde yüzdü

        Romanya takımı Universitatea Craiova'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alexandru Cicâldău, Boğaziçi'nde yüzdüğü anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 21:10 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:10
        Eski Galatasaraylı Boğaziçi'nde yüzdü
        Romanya takımı Universitatea Craiova'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alexandru Cicâldău, Boğaziçi'nde yüzdüğü anları paylaştı

        Alexandru Cicaldau, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelmişti.

        Rumen millî futbolcu, Boğaziçi'nde yüzdüğü anları takipçileriyle paylaşarak altına; "Günaydın ikinci evim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Alexandru Cicaldau
        #galatasaray

