Ödülünü aldı

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İstanbul Müzik Festivali 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' klavsenci Alexander Rudin'e verildi

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nin 2020'de pandemi sebebiyle verilemeyen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü', 20 Ağustos'ta Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen bir törenle takdim edildi. Dünyaca ünlü viyolonselci, şef, piyanist ve klavsenci Alexander Rudin'e ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

Ödülün takdiminin ardından, Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin, piyanist İris Şentürker ve viyolacı Efdal Altun ile birlikte 'Yıldızlarla Oda Müziği: Altun & Rudin & Şentürker' başlıklı bir konserle müzikseverlerle buluştu. Nobel İlaç’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde Schumann, Schubert ve Brahms'tan eserler seslendirildi.

Konser öncesinde ise 'Konsere Doğru Konuşmaları' kapsamında, Aydın Büke ile 'Brahms ve Schumann' başlıklı bir sohbet gerçekleştirildi.