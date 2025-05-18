Alexander Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, açıklamalarda bulundu.

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"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Ganalı stoper, "Kalan iki maç var ve bu iki maçı profesyonel şekilde tamamlamamız lazım. En iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bize bunun için para ödeniyor. Ama sonuçtan dolayı üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.