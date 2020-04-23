Fenerbahçe taraftarları beni sürekli mutlu ediyor. Bir arkadaşım bana "Bak kaptan seninle nasıl ilgileniyoruz" diye heykelimin fotoğrafını gönderdi. Türkler beni her geçen gün daha çok şaşırtıyor. Heykele maska takmaları gerçekten çok etkileciydi. Aradan yıllar geçmesine rağmen üstelik. Çok güzel bir jest, çok güzel bir sevgi bu.