Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle yakında Show TV’de başlayacak olan ‘Alev Alev’den yeni fragman geldi.Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Deniz Çiçek gibi isimlerin bulunduğu Alev Alev ne zaman başlayacak? İşte Alev Alev 1. bölüm 2. fragmanı...

ALEV ALEV OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

1.BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE