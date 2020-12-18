Alev Alev 7. bölümü yayınlandı. Alev Alev 7. son bölümde; Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir. Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 7. son bölüm tek parça izle

ALEV ALEV 7. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ALEV ALEV 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in geçen hafta yayınlanan bölümünde ekrana gelen çarpıcı gelişmeler soluksuz izlendi. Cemre, mücadelesine artık Rüya, Ozan ve Ömer'in desteğiyle devam ederken, bu birlik ve dayanışma hali seyircileri de derinden etkiledi.

Güçlü hikayesi ile pek çok kadına ilham ve motivasyon olan, Ay Yapım imzalı Show TV’nin büyük beğeni kazanan dizisi ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı. Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli ailesine karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.