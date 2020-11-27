Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Alev Alev, 4. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...
"BU MESELE SANDIĞIN KADAR KOLAY HALLOLMAYACAK..."
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor.
Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.
ALEV ALEV'İN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi.
Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi. Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla başbaşa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı.
Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi. Tomris'in tek çaresi, Bülent'i göndermek olunca harekete geçti ama sunduğu büyük teklife rağmen Bülent, gitmeyi kabul etmedi. Rüya, Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeylilere çevrildi.
Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi. Cemre'nin kararının öğrenildiği final anları ise seyircileri ekran başına kilitledi.
Çelebi, Cemre'nin eve döneceğini zannederken Cemre, Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlattı. Basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkese söyledi. Cemre'nin açıklama yaptığı anlar soluksuz izlenirken Cemre'nin mücadelesinde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
ALEV ALEV 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
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