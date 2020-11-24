Alev Alev 4. yeni bölüm 2. fragmanı...

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, geçtiğimiz gün 3. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. İşte şimdiden merakla beklenen 4. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı...
ALEV ALEV'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, hep hayalini kurduğu hayata artık çok yaklaşmıştı ancak Çelebi, onların peşine düştü. Üstelik sadece Cemre değil, Cemre'ye yardım ettiğini öğrendiği Ömer de tehdit altındaydı. Tomris'in büyük planı yüzünden Çiçek, Şimal olarak çaresiz ve umutsuz hayata tutunmaya çalışırken, diğer tarafta sahte DNA raporunun çıkmasıyla Çiçek'in ölümü resmiyet kazandı. Hayatının en zor günlerini yaşayan Rüya ise Çiçek'in ölüm haberinin kesinleşmesiyle büyük bir acı yaşarken kendini bu anlarda yine Ömer'in yanında buldu.
Ömer’den Cemre’nin yaşadığını öğrenen Rüya, yaşanan pek çok şeyle ilgili Çelebi’den şüphelenmeye başladı. Rüya'nın babası Kenan ve İskender'in, sarnıçtaki yangınla olan bağlantısı ise izleyenleri adeta şoke etti. Tarihi eserleri kaçırmak için davet sonrası bir yangın çıkarmayı planladıkları ancak yangın çıkması için kurdukları düzeneğin, mutfakta çıkan gerçek bir yangın yüzünden erkenden patlayınca o korkunç gecenin yaşanıldığı öğrenildi.
Gerçeği saklamak için seçilen kurban ise artık İskender'in en büyük düşmanı olan Ömer oldu. Polise ihbar edilen Ömer, kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Kendi hayatından vazgeçmeyi düşünen Çiçek'in tek dayanağı Atlas olurken, Atlas'ın babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in hem Çiçek'in hayatında neleri değiştireceği sorusunu akıllara getirdi.
Cemre'nin ise Çelebi'den kaçışı devam ederken, Güneş'in hastalanması tüm planları altüst etti. Anne-kız hastaneye gelirken, Çelebi de onların izini buldu. Çelebi, Güneş'i yakalarken Ozan, Cemre'yi zorla hastaneden götürerek yakalanmasına mani oldu. Kızını almadan gitmek istemeyen Cemre yine bir çıkmazın içine sürüklenirken, “Çelebi'nin elinden Güneş'i nasıl kurtaracak?” sorusu akıllara geldi.
ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ
ALEV ALEV 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
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