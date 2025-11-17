Alessia Orro: Fenerbahçe'den teklif doğru zamanda geldi!
Fenerbahçe'nin İtalyan süper yıldızı Alessia Orro, sarı lacivertli günlerini, çocukluk zamanlarını ve İtalya Milli Takımı'ndaki başarılarını Corriere della Sera'ya anlattı.
Orro'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle;
"DEL PIERO KAHRAMANIM"
“Juventuslu bir aileden geliyorum, bu yüzden Nedved ve Del Piero benim kahramanlarım. Voleybolda ise, benden dört yaş büyük ablam Sara'nın en sevdiği Valentina Arrighetti ve Francesca Piccinini.”
"BÖYLE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
"Fenerbahçe'deki maaşınız 600 bin Euro. İtalya'da size aynı rakam teklif edilseydi kalır mıydınız?" sorusuna yanıt veren Orro şöyle konuştu:
“Bunu böyle görmek istemiyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum çünkü teklif doğru zamanda geldi, spor alanında değil, hayat alanında da bir deneyim yaşıyorum. Burada benimle birlikte erkek arkadaşım Matteo Picchio da var. Türkiye'de voleybol, İtalya'da basketbol veya futbol kadar ilgi görüyor.”
"TÜRKLER SICAKKANLI VE SAYGILI"
“İstanbul sokaklarında beni durduruyorlar. süpermarkette veya restoranda da... Bu yönünü çok seviyorum, çünkü Türkler sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemeği.”
Dünya Kupası finalinde Türk oyuncuları yenmek sana nasıl bir his verdi? Bazıları Fenerbahçe'de takım arkadaşın oldu mu?
“O anda tek hedefim kazanmaktı. Sonra tabii ki onlarla selamlaştım: onlar en iyi oyuncular, onlarla aynı takımda olduğum için mutluyum.”
Sokakta sizi durduruyorlar mı?
"Evet, süpermarkette veya restoranda da. Bu yönünü çok seviyorum, çünkü insanlar sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemeği."
"KÜFÜR ETTİĞİM İÇİN KİMSE AZARLAMADI"
Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı kazandığı Türkiye'de olduğu için Quirinale'ye gitmediniz. Üzüldünüz mü?
“Hayır, Mattarella ile Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası ve diğer yarışmalar için birçok kez görüşmüştüm. Sardunya'da bir etkinlikte de görüşmüştük.”
Velasco ile takım büyüdü: bir yıldan biraz fazla bir sürede Olimpiyatları ve Dünya Kupasını kazandınız. Size özellikle ne söyledi?
“Birçok önemli an vardı, ama bunların aramızda kalmasını istiyorum.”
Dünya Şampiyonası'nı kazandıktan sonra, Rai'nin canlı yayınında ağzınızdan bir küfür kaçtı. Evde kimse sizi azarladı mı?
“Hayır, kimse! Dünya Şampiyonası'nı kazanmış, tarih yazmıştık. Aksine, bu başarıya duyduğum mutluluğu ve heyecanı ifade etmiştim.”