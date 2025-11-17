Alessia Orro: Fenerbahçe'den teklif doğru zamanda geldi!

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Alessia Orro, Corriere della Sera'ya açıklamalarda bulundu.

Orro'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle;

“Juventuslu bir aileden geliyorum, bu yüzden Nedved ve Del Piero benim kahramanlarım. Voleybolda ise, benden dört yaş büyük ablam Sara'nın en sevdiği Valentina Arrighetti ve Francesca Piccinini.”

"BÖYLE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Fenerbahçe'deki maaşınız 600 bin Euro. İtalya'da size aynı rakam teklif edilseydi kalır mıydınız?" sorusuna yanıt veren Orro şöyle konuştu:

“Bunu böyle görmek istemiyorum. İstanbul'da olduğum için mutluyum çünkü teklif doğru zamanda geldi, spor alanında değil, hayat alanında da bir deneyim yaşıyorum. Burada benimle birlikte erkek arkadaşım Matteo Picchio da var. Türkiye'de voleybol, İtalya'da basketbol veya futbol kadar ilgi görüyor.”

"TÜRKLER SICAKKANLI VE SAYGILI"

“İstanbul sokaklarında beni durduruyorlar. süpermarkette veya restoranda da... Bu yönünü çok seviyorum, çünkü Türkler sıcakkanlı olmanın yanı sıra saygılı da. Ayrıca iklimi de seviyorum, Sardunya'nın güneşi olmasa da ve yemeği.”

Dünya Kupası finalinde Türk oyuncuları yenmek sana nasıl bir his verdi? Bazıları Fenerbahçe'de takım arkadaşın oldu mu?

“O anda tek hedefim kazanmaktı. Sonra tabii ki onlarla selamlaştım: onlar en iyi oyuncular, onlarla aynı takımda olduğum için mutluyum.”

Sokakta sizi durduruyorlar mı?

