Alessandra Ambrosio yeni erkek arkadaşı Buck Palmer ile Hawaii tatiline çıktı
Süper model Alessandra Ambrosio, bir ay önce ilişkisini ilan ettiği Buck Palmer ile Hawaii tatilinden fotoğraflarını paylaştı
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Alessandra Ambrosio, Hawaii'nin Kauai Adası'nda yaptığı tatilden fotoğrafları paylaştı.
43 yaşındaki Brezilyalı model, paylaşımlarında, ABD'de yaşayan Avustralyalı erkek arkadaşı Buck Palmer ile pozlarına da yer verdi.
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Mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer, dalgalarda sörf yaptı, Ambrosio da sevgilisini seyretti.
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Alessandra Ambrosio, geçen ay Palmer'ın yanağından öptüğü fotoğrafı paylaşarak ilişkisini resmen ilan etti.
Buck Palmer, daha önce Victoria's Secret modeli Jessica Hart'ın kız kardeşi Ashley Hart ile evliydi.
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Alessandra Ambrosio'nun 2008 ile 2018 yılları arasında nişanlı olarak ilişki yaşadığı iş insanı Jamie Mazur'dan iki çocuğu bulunuyor.
Kızı Anja, 2008'de; oğlu Noah, 2012'de dünyaya geldi.
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Alessandra Ambrosio'nun adı daha önce Alexander Smurfit (2024), Mohammed Al Turki (2024), Richard Lee (2021 - 2023), Nicolo Oddi (2018 - 2020), Raul Guterres (2018), Will Arnett (2015), Neymar (2014), DJ AM (2006), Robert Kubica (2006), Steven Allain (2005), Marcelo Boldrini (2001 - 2005) ve Giovani Borghetti (1995 - 1997) ile anıldı.