Alessandra Ambrosio milyarder iş insanı Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi
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Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio'nun sevgilisi Richard Lee'den ayrıldığı öğrenildi.
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Ünlü süper modelin çok geçmeden Alexander Smurfit ile yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.
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43 yaşındaki Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder iş insanı Michael Smurfit'in 39 yaşındaki oğlu Alexander Smurfit ile birlikte haftasonunda Ibiza'da güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.
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Geçen yılın eylül ayında bir kaynak, Daily Mail Gazetesi'ne Alessandra Ambrosio ve Richard Lee'nin ilişkilerine ara verdiğini söylemişti.
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Alexander Smurfit, Monaco'da yaşayan bir iş insanı. Babası Michael Smurfit, 400 milyon dolarlık net servetiyle küresel ambalaj sektörünün önde gelen isimlerinden biri.
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Alessandra Ambrosio'nun 2018'de boşandığı Jamie Mazur'dan 15 yaşında Anja adında bir kızı ve 11 yaşında Noah adında bir oğlu bulunuyor.
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