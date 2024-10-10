ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM 2024 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. 2024 yılının son ALES sınavı için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenlerin katıldığı sınav için başvuru süreci sona erdi. Herhangi bir nedenden dolayı başvurularını yapamayan adaylar ise geç başvuru tarihi için araştırmalara başladı. Peki, ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte? İşte, ÖSYM takvimi ile ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar…
- 1
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda ALES/3 başvuruları sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise bu noktada ALES/3 geç başvuru tarihi ve sınav ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2024 ALES/3 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?
- 2
2024-ALES/3 BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları tamamlandı.
Takvime göre 2024 ALES/3 başvuruları, 1 Ekim-9 Ekim tarihleri arasında alındı.
- 3
2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuruları, 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.
-
- 4
ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Buna göre ALES/3 geç başvuru ücreti 735 TL olacak.
- 5
2024-ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ALES geç başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
- 6
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Sonuçlar ise 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
-