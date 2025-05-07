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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

        ALES/2 başvuru tarihi 2025: ALES başvuruları ne zaman?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, "ALES başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:19
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        • 1

          Akademik kariyer yapmayı planlayanlar, ALES/2 başvuru tarihlerini gündemine aldı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM sınav takviminin yayımlamasının ardından, ALES başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki, "ALES/2 başvuruları başladı mı, ALES ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          ALES NE ZAMAN?

          ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 4

          ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          ALES başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da yapılmaktadır.

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