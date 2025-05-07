Akademik kariyer yapmayı planlayanlar, ALES/2 başvuru tarihlerini gündemine aldı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM sınav takviminin yayımlamasının ardından, ALES başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki, "ALES/2 başvuruları başladı mı, ALES ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...