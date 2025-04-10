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        Haberler Bilgi Gündem ALES/1 ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav tarihi 2025: ÖSYM ile ALES sınav yerleri nereden öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak?

        ALES/1 sınav tarihi 2025: ALES/1 ne zaman yapılacak?

        2025 yılının ilk ALES oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği ALES/1, nisan ayında ÖSYM tarafından yapılacak. Yüksek lisans başvuruları ve akademik kadro alımları için önemli bir adım olan sınav öncesi, sınav giriş belgeleri ve son hazırlıklar gündemdeki yerini koruyor. İşte ALES/1 sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 00:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:12
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        • 1

          Akademik kariyer planlayan binlerce adayın merakla beklediği 2025-ALES/1 sınavı için takvim netleşti. Yılda üç kez düzenlenen ALES’in ilk oturumu, Nisan ayında gerçekleşecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar hem sınav giriş yerlerini öğrenmek hem de son hazırlıklarını tamamlamak için ÖSYM AİS sistemine yöneliyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav tarihi 2025 ile ÖSYM ile ALES sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

        • 2

          ALES/1 NE ZAMAN?

          Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

        • 3

          Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

        • 4

          ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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