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ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak?

ÖSYM, ALES/3 sonuç tarihini açıkladı!

ALES sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgusu hız kazandı. İşte, ÖSYM'nin duyurduğu 2022 ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 30.11.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • ALES sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. ÖSYM tarafından düzenlenen senenin son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı da geride kaldı. Adaylar ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyorlar. ÖSYM ise ALES/3 sonuç tarihini açıkladı. İşte ALES sonuç açıklanma tarihi...

  • ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından belirlenen 2022 sınav takvimine göre ALES-3 sınavının sonuçları adaylara 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sınavın sabah 10:00 saatlerinde açıklanması bekleniyor.

  • ALES SINAV SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

    20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES-3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM tarafından yayımlanmış durumda. Adaylar kitapçıkta yer alan doğru cevaplara göre sonuçlarını tahmin edebilirler.

    Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 30 Kasım 2022 23:59’a kadar kontrol edilebilecektir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

  • ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

  • Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

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