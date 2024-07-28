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        Haberler Bilgi Gündem ALES 2 ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2024 ALES 2 sınavı başlama ve bitiş saati kaç?

        ALES 2 başladı! 2024 ALES 2 ne zaman bitiyor, sınav kaç dakika sürecek?

        ALES 2 sınavı bugün 81 ilde aynı anda gerçekleştiriliyor. Toplamda 100 sorudan oluşacak sınavın sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. İşte, 2024 ALES/2 sınav başlama ve bitiş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 08:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:23
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        • 1

          Binlerce adayın beklediği ALES 2 sınavı bugün yapılıyor. 157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda güvenliği sağlamak için 21 bin 654 görevli yer alacak. Peki, ALES 2 sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          2024 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024-ALES/2 sınavı, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

        • 3

          SINAVDA 21 BİN 654 KİŞİ GÖREV YAPACAK

          Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

          "157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

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