Alerjik nezle, alerjik rinit ya da halk arasında saman nezlesi olarak adlandırılan dönemsel nezleler kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kimi kişilerde alerjik nezleler hafif semptomlar ile atlatılırken kimi kişilerde ise daha ağır semptomlar ile kendini göstermektedir. Bu yüzden kişiler özellikle doğal yollar ile alerjik nezlelere çözümler bulmaya çalışmaktadır. Peki, alerjik nezle belirtileri ve tedavileri nedir?

Alerjik Nezle Belirtileri

Sık hapşırma

Burunda tıkanıklığın meydana gelmesi.

Burunda ve genizde akıntı oluşması.

Gözlerde sulanma ve kaşıntı.

Göz kapaklarında şişme meydana gelir.

Yüzde, ağızda ve boğazlarda kaşıntı.

Boğazda yoğun ağrı ve yutkunmada zorluk çekme.

Yoğun baş ağrısı

Yüzde basınç hissi.

Kuru ve sık öksürük krizleri.

Yorgunluk ve enerji kaybıyla halsizlik.

Tat ve koku kaybı.

Alerjik Nezle Tedavisi

Alerjik nezle semptomları kişilerde yoğun ve ağrılı bir şekilde gerçekleşiyor ise bu kişilerin doktora başvurmaları gerekmektedir. Bunun sonucunda kişiler alerjik nezle için ağızdan ve burundan sprey kullanabilir. Buna ek olarak kortizonlu spreyler kullanılabilir. Tuzlu su da alerjik nezle nasıl geçer? sorusunu soran kişilerin uygulayabileceği yöntemlerden biridir. Bu yöntemler 3 ya da 4 gün süre ile kullanıldığında fayda göstermektedir.

Alerjik Nezleye Ne İyi Gelir?

Alerjik nezleye ne iyi gelir sorusu bu problemi yaşayan kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konuların arasında yer alır. Alerjik nezleye iyi gelen ilaçlar arasında şunlar yer alır: Kortizonlu spreyler, antihistaminler ve tuzlu su. Eğer alerjik nezle burun tıkanıklığına sebep oluyorsa kısa süreli olarak dekonjestanlar kullanılabilir. Akıntı meydana geliyorsa ipratropium adı verilen burun spreyleri kullanılabilir.

Alerjik Nezle Bitkisel Tedavi Yolları

Alerjik nezle problemi yaşayan kişiler, doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerini kullanmayı tercih edebilir. Bu kapsamda alerjik nezleye iyi gelen besinlerin tüketilmesi ve faydalı bitki çaylarının tüketilmesi kişilere önerilmektedir. Alerjik nezleye iyi gelen besinler arasında portakal, çilek, soğan, maydanoz, ananas, kefir, greyfurt, biber, ton balığı, somon balığı ve kivi yer alır. Bunun yanı sıra limonlu çay, ekinezya çayı, zerdeçal çayı da alerjik nezleye iyi gelen bitki çayları arasında yer almaktadır. Alerjik nezleye bitkisel tedavi yöntemlerinde anti-inflamatuar ve antibakteriyel içerikli bitkiler oldukça faydalıdır. Bu noktada nane bitkisi alerjik nezle problemi yaşayan kişilerin kullanması için önerilir. Naneyi taze bir şekilde tüketmenin yanı sıra nane bitkisinden çay da tüketilmelidir. Nane çayı limonla da desteklenebilir.

Alerjik Nezle Hangi Aylarda Görülür?

Alerjik nezleler mevsimsel nezlelerdir. Bu yüzden en çok görüldüğü dönem bahar aylarıdır. Bahar aylarında bazı bitkilerden havaya yayılan partiküller, polenler ve tozlar burundan mukoza temas ettiğinde tepkimeye yol açmaktadır. Nisan ve ağustos aylarında yoğun olarak görülen alerjik nezlelere sebep veren bitkilerden bazıları ağaç, çim ve yabancı ot polenleri olarak kaşımıza çıkmaktadır. Polen alerjisi ise en sık görülen alerjik nezlelerden biridir. Genellikle nisan ayında başlayan bu alerjik nezle kişilerin gün içerisinde hapşırma, burun akıntısı, gözlerde yaşarma ve kızarıklık gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verir.