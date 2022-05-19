Bazı kişilerde yoğun olarak ağız kokusu meydana gelebilir. Bu ağız kokusu genelde diş ya da diş eti problemleri olarak kabul edilse de aslında bademcik taşı adı verilen bir hastalıktan dolayı da meydana gelebilir. Ağız kokusunun yanı sıra boğaz kısmının arka tarafında görülen beyaz noktalar da bademcik taşına işaret edebilir. Nadir olarak meydana gelen bademcik taşı ciddi sağlık sorunlarına yol açmasa da tedavisi aksatılmaması gereken bir durumdur. İşte bademcik taşı ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Bademcik Taşı Nedir?

Bademcikler boğazda bulunur ve insan vücuduna ağız yoluyla girebilecek mikropları engellemeyi sağlar. Bunun yanı sıra bademcik yapı olarak ölü hücre ve mukus alıntılarının birikebileceği delikli bir yapıya sahiptir. Bu deliklerde biriken kalıntılar ise zaman içerisinde bademcik taşı adı verilen sert bir yapının oluşmasına yol açar. Bademcik taşlarının boyutları değişiklik gösterebilirken bazı kişilerde ağrıya sebep olur bazı kişiler de ise ağrısız meydana gelir. Eğer kişilerde bademcik iltihaplanması sık yaşanıyorsa bademcik taşı görülme olasılığı da yüksektir. Bademcik taşı boğazda sarı ya da beyaz tanecik şeklinde kendini göstermektedir.

Bademcik Taşı Neden Olur?

Bademciğin delikli yapısı zaman içerisinde ölü hücre ve mukus alıntılarını biriktirir. Zamanla bu deliklerde biriken kalıntılar ve mukuslar da bademcik taşının meydana gelmesine sebep olur.

Bademcik Taşı Belirtileri

Bademcik Taşı Tedavisi

Bademcik taşlarının nasıl çıkarılacağı kişilerin merak ettiği konuların arasında yer alır. Bu yüzden bademcik taşı nasıl geçer? sorusu en sık sorulan sorulardan biridir. Bademcik taşı çok küçük olduğu için çoğu zaman herhangi bir tedaviye de ihtiyaç duymaz. Ancak bademcik taşının ağız ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle biriken mukus ve kalıntılar yoğun bir ağız kokusuna yol açabileceği için kişilerin ağzı ve diş bakımını aksatmamaları çok önemli bir yere sahiptir. Tedavi gerektiren durumlarda ise 3 farklı yöntem kullanılır:

Küretaj yöntemi ile anestezi uygulanmadan bademcik taşları çıkarılır.

Lazer tedavisinde ise lokal bir anestezi uygulanır. bademciklerde meydana gelen cepler lazer ile eritilir.

Bademcik ameliyatı da bademcik taşı tedavi yöntemlerinden biridir. Burada bademcik ameliyatı tamamen alınarak soruna çözüm bulunabilir.

Bademcik Taşı Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Bademcik taşı sorunu yaşayan kişilerin sorduğu sorulardan biri de bademcik taşı nasıl temizlenir? ve Bademcik taşı evde nasıl tedavi edilir? olarak karşımıza çıkar. Öncelikle bademcik taşı her zaman tedavi gerektirmez. Bu yüzden kişiler ağız ve diş sağlığına özen göstererek bademcik taşının yan etkilerini ortadan kaldırabilir. Evde bademcik taşını temizlemek isteyen kişiler yumuşak pamuk uçlu çubuklar ile bademciklerdeki taşı temizleyebilir ancak burada boğaza baskı yapılmamasına çok dikkat edilmelidir. Bademcik taşının evde temizlenmesinde tuzlu su gargarası da önemli bir yere sahiptir. Tuzlu su gargarası hem bademcik taşının temizlenmesine ve ağız kokusuna iyi gelir hem de yeni bademcik taşlarının oluşmasında da önleyici bir rol oynamaktadır. Eğer evde kullanılan bu yöntemler fayda sağlamazsa kişiler doktora görünmelidir.