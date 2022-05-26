Alerjik Kaşıntı Nedir ve Neden Olur? - Alerjik Kaşıntı Nasıl Geçer, Belirtileri Neler?

Alerjik kaşıntılar kişilerin vücudunda belli bir bölgede ya da tamamında meydana gelebilir. Bu kaşıntılar kişilerin günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Kişiler bu kaşıntı hissinden kurtulmak için cildi kaşıyabilir. Kaşıma ile birlikte cilt üzerinde kızarıklık, deride dökülme ve yanma hissi başlayabilir. Alerjik kaşıntı yaşayan kişiler, bu kaşıntıların nasıl geçeceği noktasında internet üzerinden araştırma yapma ihtiyacı duyar. Peki, alerjik kaşıntı nasıl olur? Alerjik kaşıntıların nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Alerjik Kaşıntı Nasıl Geçer?

Alerjik kaşıntı yaşayan kişiler daha önce doktora başvurduysa doktor tarafından verilen medikal malzemeleri kullanabilir. İlk kez alerjik kaşıntıyla karşı karşıya kalan kişiler ise ilk adımda soğuk su kompleksini uygulayabilir. Ancak bu çok kısa süreli bir tedavi yöntemidir. Bu yüzden farklı doğal yöntemler de tercih edilebilir. Soda bu yöntemlerden biridir. Sodanın yanı sıra karanfil ve limon gibi bitkisel yağlar da alerjik kaşıntılar için faydalı olmaktadır.

Alerjik Kaşıntı Belirtileri

Alerjik kaşıntılar kimi kişilerde hafif kimi kişilerde ise ağır bir şekilde kendini gösterir. Alerjik kaşıntının en büyük belirtisi kontrol edilemeyen kaşınma isteğidir. Alerjik kaşıntının diğer belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

Gözlerde şişlik ve kaşıntı

Kızarıklık

Kurdeşen dökme

Midede bulantı

Kusma ve nefes almada zorluk yaşama

Alerjik Kaşıntı Bulaşıcı Mı?

Alerjik kaşıntı bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak bazı böceklerden ya da bakterilerden kaynaklı hastalıklar bulaşıcı olabilir.

Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir?

Alerjik kaşıntıya iyi gelen pek çok doğal çözüm vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Maden suyunun içerisinde bulunan magnezyum alerjik kaşıntıya iyi gelir.

C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon da alerjik kaşıntıya iyi gelen bir diğer doğal tedavi yöntemidir. Ancak limon asit içeriğine sahip olduğu için hassasiyeti olan kişiler kullanımdan uzak durmalıdır.

Aleo vera bitkisi cilt için sayısız faydayı taşır. Bu sebeple aleo veranın jelini kaşıntının olduğu bölgeye sürebilirsiniz.

Karanfil yağı da kaşıntıya iyi gelir.

Su ile karıştırılıp lapa haline getirilen yulaf da kaşıntının olduğu bölgeye sürülebilir.

Kırlangıç otu kaynatıldıktan sonra vücuda sürülebilir.

Kan dolaşımını hızlandırarak cildin rahatlamasını sağlayan papatya suyu da alerjik kaşıntıya iyi gelir.

Ciltte meydana gelen hasarların onarılmasında kullanılan hindistan cevizi yağı da alerjik kaşıntılar da kullanılabilir.

Yeşil çay da antioksidan özellikli bir bitki çayıdır. Bu sebeple yeşil çayı demleyip soğuttuktan sonra bir pamuk yardımı ile sorunlu bölgeye kompleks uygulayabilirsiniz.

Avokadonun kabuğunu cilt üzerinde 5 ila 10 dakika arasında bekleterek kaşıntıyı hafifletebilirsiniz.

Alerjik Kaşıntı Kaç Gün Sürer?

Alerjik kaşıntıların sebepleri kişilere göre değişiklik gösterebilir. Mevsimsel olarak polenler, küf alerjisi ve ev tozu akarı alerjik kaşıntılara en çok sebep olan durumlardır. Bu yüzden alerjik kaşıntıların kaç gün süreceği kişilere ve alerjinin seviyesine göre değişiklik gösterir. Kimi kişiler de 1-3 gün arasında süren bu alerjik kaşıntılar kimi kişiler de daha uzun süreli olabilir. Kısa süreli alerjik kaşıntılarda bitkisel yöntemler kullanılabilir ancak alerjik kaşıntının süresi uzarsa doktor desteği alınmalıdır.